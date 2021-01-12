BİST1.536-0.28EURO9.09-0.02USD7.47-0.08ALTIN444.221.39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Lavanta, Bornova’ya çok yakışacak
    ABONE OL
    12.01.2021 - 00:04 |

    Lavanta, Bornova’ya çok yakışacak

    Bornova Belediyesi, ilçenin dört bir yanını, kendi yetiştirdiği lavantalar ile donatacak.

    Lavanta, Bornova’ya çok yakışacak

    Fidanlar, tarımsal alanlar ile belediyenin Kayadibi Mahallesin’deki arılığında da kullanılacak. 2021 yılında yapılacak yeni parkları ve caddeleri, rengi ve kokusuyla en özgün bitkilerden olan lavantayla buluşturacaklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Kendi fidanlığımızda üretmemiz, bu güzelliğe ayrı bir özellik katıyor” dedi.

    Aromatik bir bitki olması sebebiyle lavantanın çiftçilere de büyük getirisi olacağını ifade eden Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer de, “İlk etapta 10 bin lavanta fidanı ekiyoruz. Lavanta yaşanılan kuraklık sebebiyle de suya en az ihtiyaç duyan ve uzun yıllar yaşayabilen bir bitki türü, arıcılar için de çok faydalı. Talep eden vatandaşa da dağıtımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor: Ek ödeme...

    Son dakika! Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor: Ek ödeme...

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

    Feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

    Sıradaki Haber