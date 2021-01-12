Lavanta, Bornova’ya çok yakışacak

Fidanlar, tarımsal alanlar ile belediyenin Kayadibi Mahallesin’deki arılığında da kullanılacak. 2021 yılında yapılacak yeni parkları ve caddeleri, rengi ve kokusuyla en özgün bitkilerden olan lavantayla buluşturacaklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, “Kendi fidanlığımızda üretmemiz, bu güzelliğe ayrı bir özellik katıyor” dedi.

Aromatik bir bitki olması sebebiyle lavantanın çiftçilere de büyük getirisi olacağını ifade eden Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer de, “İlk etapta 10 bin lavanta fidanı ekiyoruz. Lavanta yaşanılan kuraklık sebebiyle de suya en az ihtiyaç duyan ve uzun yıllar yaşayabilen bir bitki türü, arıcılar için de çok faydalı. Talep eden vatandaşa da dağıtımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.