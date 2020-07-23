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    HaberlerEge Haberleri Lavantaları üç kuşağın emeği büyüttü
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    23.07.2020 - 00:09 | | EDA EBRU NANECİ DHA

    Lavantaları üç kuşağın emeği büyüttü

    Lavantaları üç kuşağın emeği büyüttü

    Seferihisar’da yaşayan Bezer Ailesi’nin kadınları, dört yıl önce ektikleri lavantalar ile kısa sürede bölgenin adını duyrdu. Annesi, anneannesi, babaannesi ve halası ile ektikleri lavanta bahçesinin tüm işlerini üstlendiklerini belirten Ecem Bezer, “Kadınlara örnek olmak istedik, güçlerinin farkına varsınlar. Lavanta bahçemizde özel fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Fotojenik görünmesi için her gün bu alanı otlardan arındırmamız gerekiyor. Aynı zamanda lavanta yağı, sabun, kolonya gibi ürünler üretiyoruz. Hasadı kolay değil. Daha bu yıl yüzde 100 verim alabildik. Sosyal medyadan tanıtımlarını yapmaya başladık. Türkiye ve daha sonra yurt dışına açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

    Faydası say say bitmiyor

    Bezer, kentten daha fazla konuğun gelebilmesi ve bölgenin tanıtılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Turgut Mahallesi’ne otobüs seferi düzenlemesi yönünde talepleri olduğunu da dile getirdi. Emine Bezer (72) ise, “Lavanta saçlara iyi geliyor, sineklerin gelmesini engeller. Çok faydalı” dedi. Tülay Emine Çokgenç (65), “Yarayı çabuk iyileştirir. El sabunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Çok zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden Gülay Atuk (50) da, “Bu yıl 40 kilo kadar yağ elimizde kaldı. Gıda ve kozmetik sanayi elimizden tutsun” diye konuştu.

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