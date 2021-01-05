Lavantaya olan ilgi her geçen gün artıyor

MANİSA Salihli’deki üreticilerin, kozmetik ürün ve üretiminden turizme kadar birçok alanda ekonomik getirisi olan lavantaya ilgisi artıyor. Son olarak, İstanbullu iş insanları Tunç Kertmen ve Nazmi Atalay ortaklığında, Durasıllı Mahallesi’nde yaklaşık 70 dönümlük alana, 90 bin adet lavanta fidanı dikildi. Damıtma tesisi kurmayı da planlayan girişimciler, bölgedeki diğer üreticilere de kapılarının açık olacağını ifade etti. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, lavantanın Salihli’nin başta ürünlerinden olmasını arzu ettiklerini belirtti. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, Salihli Ovası’nda yetiştirilen ürün çeşidinin her geçen gün artığını dile getirdi. l EMRE SAÇLI DHA