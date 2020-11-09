Lazer teknoloji avantaj sağlıyor

Takeş, Femtosaniye lazer cihazıyla birlikte cerrahilerde başarı oranının arttığını belirtti, “Operasyon olan kişiler, 10-15 dakikalarını ameliyat odasında geçirip, saniyeler içinde gerçekleştirilen uygulamayla gözlüklerinden kurtuluyor. Göz numaraları sıfıra yakın oluyor. Böylelikle hastaların günlük yaşamı da olumlu şekilde etkileniyor. Hasta aynı gün taburcu olabiliyor” dedi.