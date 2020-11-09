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    HaberlerEge Haberleri Lazer teknoloji avantaj sağlıyor
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    09.11.2020 - 00:02 |

    Lazer teknoloji avantaj sağlıyor

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan femtosaniye lazerin hastalara önemli avantajlar sağladığını söyledi.

    Lazer teknoloji avantaj sağlıyor

    Takeş, Femtosaniye lazer cihazıyla birlikte cerrahilerde başarı oranının arttığını belirtti, “Operasyon olan kişiler, 10-15 dakikalarını ameliyat odasında geçirip, saniyeler içinde gerçekleştirilen uygulamayla gözlüklerinden kurtuluyor. Göz numaraları sıfıra yakın oluyor. Böylelikle hastaların günlük yaşamı da olumlu şekilde etkileniyor. Hasta aynı gün taburcu olabiliyor” dedi.

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