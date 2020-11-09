09.11.2020 - 00:02 |
Lazer teknoloji avantaj sağlıyor
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan femtosaniye lazerin hastalara önemli avantajlar sağladığını söyledi.
Takeş, Femtosaniye lazer cihazıyla birlikte cerrahilerde başarı oranının arttığını belirtti, “Operasyon olan kişiler, 10-15 dakikalarını ameliyat odasında geçirip, saniyeler içinde gerçekleştirilen uygulamayla gözlüklerinden kurtuluyor. Göz numaraları sıfıra yakın oluyor. Böylelikle hastaların günlük yaşamı da olumlu şekilde etkileniyor. Hasta aynı gün taburcu olabiliyor” dedi.