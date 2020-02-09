09.02.2020 - 00:00 |
Levantenler sergisi
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) “İzmir Tarihinden İzler” başlıklı sergiler dizisini yarın saat 15.00’te “İzmir Levantenleri”yle başlatıyor.
Sergi, hafta içi 08.30-17.30, Cumartesi günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.