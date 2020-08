Lezzeti Urla’yı saracak

Türk mutfağının en önemli lezzetlerinin başında gelen döneri hem sunum hem de farklı soslar ve garnitürlerle zenginleştirdiklerini söyleyen Muhammed Kızıl, öncelikle hijyen kurallarına dikkat ettiklerini ve müşteri memnuniyeti esaslı çalıştıklarını söyledi.



Salgın nedeniyle sosyal mesafe tedbirlerini aldıklarını ve 100 kişi kapasiteli mekanda aynı anda 50 kişiyi ağırladıklarını belirten Kızıl, et, tavuk ve vejetaryen dönerlerinin her damak lezzetine uyduğunu dile getirdi.



Kızıl, “Etlerimiz, bölgenin yerli besi hayvanlarından seçiliyor. Et kalitemizin yanı sıra dürümlerimizi de 160- 170 gramlık doyurucu porsiyonlar halinde sunuyoruz. Soslarımız ve garnitür çeşitlerimizde de iddialıyız. Özellikle acı biber sosu, sarımsaklı yoğurtlu sos, özel yoğurtlu sos ve kokteyl soslarımız beğeniliyor. Et ve tavuk dönerin yanında lezzetli sebzelerden hazırladığımız vejeteryan dönerimiz de bulunuyor” diye konuştu.