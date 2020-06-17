LGS için temizlik seferberliği

Konak Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde okullarda kapsamlı bir dezenfektasyon çalışması başlattı. Ekipler, ilçe sınırları içinde sınav merkezi olarak belirlenen 47 okulu çocuklar için hazırladı. Öğrencilerle velilerin yaşadığı koronavirüs endişesini gidermek istediklerini belirten Başkan Abdül Batur, “Halk sağlığını korumaya dönük çalışmaları, çocuklarımız için sürdürüyoruz” dedi.

Söke’de okullar hazır

Söke Belediyesi de sınav öncesinde okullarda ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması başlattı. Başkan Levent Tuncel’in talimatıyla seferber olan ekipler, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için sınıfları, koridorları ve okul bahçelerini dezenfekte ediyor. Söke’deki 35 okulda yaklaşık bin 600 öğrenci sınava girecek.

Karesi’de endişe yok

Karesi Belediyesi ise, sınav yapılacak 26 okulu öğrencilerin sağlığı için hazırlıyor. Sınıflar, tuvaletler ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Öğrencilerin, LGS maratonunda koronovirüs endişesine kapılmamasını istediklerini belirten Başkan Dinçer Orkan, “Gençler, iç rahatlığıyla kişisel önlemlerini alıp sınava girebilir” diye konuştu.