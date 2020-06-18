LGS temizliği

Okullarında dezenfekte ve temizlik işlemi yapılan Şehit Mehmet Çetin İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Mutlu Kozak ile 23 Nisan Ortaokulu Müdürü Fatih Çakmak, “Belediyemizce okulumuzun dezenfekte edilmesi nedeniyle mutluyuz” diye konuştu.