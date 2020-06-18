18.06.2020 - 00:03 |
LGS temizliği
Virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, 20 Haziran cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Uşak Belediyesi tarafından 33 okulda dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.
Okullarında dezenfekte ve temizlik işlemi yapılan Şehit Mehmet Çetin İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Mutlu Kozak ile 23 Nisan Ortaokulu Müdürü Fatih Çakmak, “Belediyemizce okulumuzun dezenfekte edilmesi nedeniyle mutluyuz” diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.