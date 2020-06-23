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    HaberlerEge Haberleri Li-Fi teknolojisi için bir adım daha
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Li-Fi teknolojisi için bir adım daha

    Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Rodoplu’nun Wi-Fi sistemlerinin bin katı hızında veri aktarılmasını sağlayan ‘Görünür Işık ile Haberleşme’ sistemlerinin yaygınlaşması için geliştirdiği sistem, dünyaca ünlü bilimsel dergi IEEE Access’de yayınlandı.

    Li-Fi teknolojisi için bir adım daha

    Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Rodoplu’nun Wi-Fi sistemlerinin bin katı hızında veri aktarılmasını sağlayan ‘Görünür Işık ile Haberleşme’ sistemlerinin yaygınlaşması için geliştirdiği sistem, dünyaca ünlü bilimsel dergi IEEE Access’de yayınlandı.
    Projesi hakkında bilgi veren Rodoplu, “Li-Fi, ışık üzerinden haberleşme anlamına geliyor. Radyo dalgalarını kullanan mevcut Wi-Fi teknolojisine göre bin kata kadar daha hızlı bir iletişim imkanı sağlıyor. Örneğin; izlediğiniz bir video, Wi-Fi üzerinden değil de direkt odanızda bulunan LED’ler üzerinden gelecek. Amacım, Li-Fi’nin ev, ofis ve fabrika ortamlarında yaygınlaşmasını sağlamak” dedi.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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