Li-Fi teknolojisi için bir adım daha

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Rodoplu’nun Wi-Fi sistemlerinin bin katı hızında veri aktarılmasını sağlayan ‘Görünür Işık ile Haberleşme’ sistemlerinin yaygınlaşması için geliştirdiği sistem, dünyaca ünlü bilimsel dergi IEEE Access’de yayınlandı.

Projesi hakkında bilgi veren Rodoplu, “Li-Fi, ışık üzerinden haberleşme anlamına geliyor. Radyo dalgalarını kullanan mevcut Wi-Fi teknolojisine göre bin kata kadar daha hızlı bir iletişim imkanı sağlıyor. Örneğin; izlediğiniz bir video, Wi-Fi üzerinden değil de direkt odanızda bulunan LED’ler üzerinden gelecek. Amacım, Li-Fi’nin ev, ofis ve fabrika ortamlarında yaygınlaşmasını sağlamak” dedi.