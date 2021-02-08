Lider Manisa FK 2 puanı bıraktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, evinde 2 puan bıraktı. Afjet Afyonspor’u konuk eden siyah beyazlılar, öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Manisa Futbol Kulübü, henüz 6. dakikada Okan’ın ayağından golü buldu: 1-0. İlk yarı Manisa FK’nın üstünlüğü ile sona ererken, 65. dakikada Aykut karşılaşmaya dengeyi getiren golü attı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi, taraflar 1’er puanı hanesine yazdırdı. Manisa temsilcisi 55 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.