BİST1.5690.28EURO8.980.01USD7.41-0.04ALTIN446.201.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Lider Milas start veriyor
    ABONE OL
    21.01.2021 - 00:00 |

    Lider Milas start veriyor

    Milas’ı TVF 1. Ligi’nde başarıyla temsil eden Milas Belediye Spor Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçına çıkıyor. Ligin ilk yarısında oynadığı 11 maçın 10’unu kazanan ve 1 yenilgi alan filenin efeleri, topladığı 30 puanla ligin ilk yarısını zirvede kapatmıştı.

    Lider Milas start veriyor

    Ligin ikinci yarısında da başarılı grafiğini sürdürmek isteyen Milas BLD, grubunda şampiyonluk hedefliyor. İkinci yarının ilk maçına Halkbank karşısında çıkacak olan Milas Belediye Spor, ligin ilk yarısında mağlup ettiği rakibine karşı rövanşı vermeyerek, sahadan 3 puan ile ayrılmak istiyor. Maç 24 Ocak 2021 Pazar günü Milas Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak. Saat 14.00’te başlayacak olan müsabaka Milas Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MEB son dakika açıkladı! 22 Ocak okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

    MEB son dakika açıkladı! 22 Ocak okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

    Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

    Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

    Son dakika! Koronavirüs tablosu 20 Ocak: Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, son dakika corona tablosu

    Son dakika! Koronavirüs tablosu 20 Ocak: Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, son dakika corona tablosu

    Sıradaki Haber