Lider Milas start veriyor

Ligin ikinci yarısında da başarılı grafiğini sürdürmek isteyen Milas BLD, grubunda şampiyonluk hedefliyor. İkinci yarının ilk maçına Halkbank karşısında çıkacak olan Milas Belediye Spor, ligin ilk yarısında mağlup ettiği rakibine karşı rövanşı vermeyerek, sahadan 3 puan ile ayrılmak istiyor. Maç 24 Ocak 2021 Pazar günü Milas Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak. Saat 14.00’te başlayacak olan müsabaka Milas Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.