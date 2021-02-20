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    HaberlerEge Haberleri Lider Milas’da tek hedef galibiyet
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    20.02.2021 - 07:00 |

    Lider Milas’da tek hedef galibiyet

    Milas Belediyespor, TVF 1. Lig’de Balıkesir deplasmanında Bigadiç BLD karşısına çıkıyor.

    Lider Milas’da tek hedef galibiyet

    Milas Belediyespor, TVF 1. Lig’de Balıkesir deplasmanında Bigadiç BLD karşısına çıkıyor. Efeler Ligi yolunda büyük önem taşıyan mücadelede Milas BLD’de tek hedef galibiyet. Ligde çıktığı 15 maçta 14 galibiyet alan ve sadece 1 mağlubiyeti bulunan Efeler topladığı 42 puanla grubunda lider. Takıma bu önemli karşılaşmada başarılar dileyen Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, “ Efeler Ligi yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Takımımızın bu önemli müsabakadan galibiyetle ayrılacağına inancım tam” dedi.

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