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    HaberlerEge Haberleri Lider önünde
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    01.03.2020 - 00:00 |

    Lider önünde

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play Off hattında bulunan Karşıyaka, bugün lider Kocaelispor’a konuk olacak.

    Lider önünde

    Karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. Karşıyaka taraftarları, yaklaşık 25 otobüsle deplasmana akın edecek. Mücadelede 35 bin kapasiteli Kocaeli Stadı’nın tıklım tıklım dolması bekleniyor.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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