30.12.2020 - 00:00 |
Lider Soma gurbette terliyor
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta son 2 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Somaspor, bugün 16. hafta mücadelesinde Erbaaspor’a konuk olacak.
Erbaa İlçe Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Ligde 31 puanı bulunan lider Somaspor, 14. sıradaki 10 puanlı Tokat ekibini yenerek 3’te 3 yapmak istiyor. 2. Grup’ta 23 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan Nazilli Belediyespor, deplasmanda 21 puanlı 5. sıradaki Büyükçekmece Tepecikspor’la kozlarını paylaşacak.