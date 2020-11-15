15.11.2020 - 00:00 |
Liderin affı yok
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta lider Manisa Futbol Kulübü, 10. hafta mücadelesinde evinde Kahramanmaraşspor’u 3-1 mağlup ederek 4’te 4 yaptı.
Manisa temsilcisi, rakip takımdan Mert’in 50. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçerken, ev sahibi ekip adına 59. dakikada Sertaç, 83. dakikada Nizamettin rakip fileleri sarstı. Kahramanmaraşspor’un tek golü 90. dakikada Recep’ten geldi. Bu sonuçla namağlup unvanını koruyan lider Manisa FK, 28 puana ulaşıp zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.