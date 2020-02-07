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    HaberlerEge Haberleri Liderlik eğitimini bitirene sertifika
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    07.02.2020 - 07:00 |

    Liderlik eğitimini bitirene sertifika

    Çiğli Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında verilen “Kadınlar İçin Liderlik ve Örgütlenme” eğitimini tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.

    Liderlik eğitimini bitirene sertifika

    Çiğli Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında verilen “Kadınlar İçin Liderlik ve Örgütlenme” eğitimini tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı. Kadınların kişisel gelişimine katkı sunmak ve örgütlenme konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen seminere, Evka 2 ve Harmandalı mahallelerinde ikamet eden kadınlar katıldı. Kadınların gelişiminin toplumların ilerleyişinde belirleyici olduğunu vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, “Kadınlarımızla bir araya geldik. Çalışmalarımızla ilgili fikir ve önerilerini dinledik” dedi.

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