‘Ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok’

Geçtiğimiz hafta Fatsa BLD deplasmanından 3-0’lık galibiyetle dönen şampiyonluğun en büyük adayı Bucaspor 1928, evinde Edirne BLD Paş Edirnespor’u 3-1 yenerek yoluna devam etti. İç sahada bu sezon fırtına gibi eserek 7 iç saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle rakiplerine geçit vermeyen sarı lacivertliler, üst üste aldığı galibiyetlerle sıralamada 32 puanla lider Diyarbekirspor’un 1 puan altında ikinci sıradaki yerini koruyor.

Misli.com 3. Lig’de tüm gruplar içinde genç takım olmasına rağmen en çok gol atan takım olduklarını belirten Bucaspor 1928 Başkan Cihan Aktaş, Edirne Belediyesi Paş Edirnespor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bu ligde yenemeyecekleri takımın olmadığını söyleyen Cihan Aktaş, “Bizim her müsabakaya, her puana talip olduğumuzu daha önce söyledim. Biz sahaya, beyaz bayrağı kaldırarak teslim olmaya çıkmıyoruz. Kazanmak için 90 dakika savaşan, mücadele eden, geriye düştüğü zaman bile çok ciddi reaksiyon gösteren bir takımız. İnşallah arzuladığımızı bu sezon bir üst lige çıkarak gerçekleştireceğiz. 3. Lig’deki en çok gol atan takım olmamızın yanı sıra tüm profesyonel liglerin de en skorer ikinci ekibiyiz” diye konuştu.

‘Süper Lig’den teklifler var!’

Altyapıdan yetişen genç bir kadroyu tercih ettiklerini ifade eden Aktaş, “Güzel bir jenerasyon yakaladık. Bucaspor Akademisi’nde de üretim devam ediyor. Hocalarımız ve sporcularımız ile Bucaspor’un geleceğini doğru inşa ediyoruz. Yetiştirdiğimiz oyunculara Süper Lig takımlarından teklif geliyor. Şu an onları masada bekletiyoruz. Ligin ilk yarısını tamamlamamıza bir maç kaldı. Antalya Kemerspor engelini de aşıp bu yarıyı zirvede tamamlamak istiyoruz. Hiç kimse şunu unutmasın, Bucaspor oyuncu fabrikasının bacası hala tütüyor” dedi.