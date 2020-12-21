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    HaberlerEge Haberleri ‘Ligde yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz’
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    21.12.2020 - 00:01 |

    ‘Ligde yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz’

    ‘Ligde yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz’

    ING Basketbol Süper Ligi’nde deplasmanda Galatasaray’ı 86-74 mağlup eden Pınar Karşıyaka’nın Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Her türlü olumsuzluğa rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligde son 1 haftada 3 zor maçı galibiyetle tamamladıklarını belirtti. Rotasyonları için iki önemli oyuncuları Metecan Birsen ve Semih Erden’den bu müsabakalarda faydalanamadıklarını bildiren Sarıca, “Dolayısıyla çok  yorulduğumuz bir hafta oldu ve önemli galibiyetler elde ettik. Galatasaray maçına çok iyi başladık ancak hücumda gereksiz telaşla, maçın başında çok rahat 2-3 hızlı hücum bulduk ancak bütün maçı hızlı hücum bularak oynayacağımızı düşünmek bir hataydı” ifadelerini kullandı.

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