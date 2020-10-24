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    HaberlerEge Haberleri ‘Lige döndük’
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    24.10.2020 - 07:00 |

    ‘Lige döndük’

    Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Somaspor’a evinde 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Bucaspor 1928, lige döndü.

    ‘Lige döndük’

    Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Somaspor’a evinde 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Bucaspor 1928, lige döndü. Teknik Direktör İbrahim Nadir Arıkan, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak ligde hedefledikleri yere geleceklerini söyledi. Arıkan, “Kupada yolumuza devam etmek isterdik. Ancak olmadı. Önümüzde uzun ve zorlu lig maratonu var. Grubumuzda lider durumdayız” dedi. Bucaspor 1928, Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta gelecek hafta Payasspor deplasmanında terleyecek.

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