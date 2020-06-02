Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçı için geri sayıma geçti. 15 Haziran Pazartesi günü 21.45’te başlayacak maçta kırmızı beyazlılarla deplasmanda karşı karşıyla gelecek olan Ege ekibinde tüm sakat oyuncular da iyileşti. Teknik Direktör Bülent Uygun, takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi, “Oyuncularım büyük bir hırsla maça hazırlanıyor. Bu süreçte sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz. Sivasspor maçıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Koronavirüs öncesi iyi bir konumdaydık ve çıkış yakalamıştık. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Ligi en iyi şekilde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.