02.06.2020 - 07:00 |
‘Ligi en iyi şekilde bitireceğiz’
Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçı için geri sayıma geçti.
Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçı için geri sayıma geçti. 15 Haziran Pazartesi günü 21.45’te başlayacak maçta kırmızı beyazlılarla deplasmanda karşı karşıyla gelecek olan Ege ekibinde tüm sakat oyuncular da iyileşti. Teknik Direktör Bülent Uygun, takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi, “Oyuncularım büyük bir hırsla maça hazırlanıyor. Bu süreçte sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz. Sivasspor maçıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Koronavirüs öncesi iyi bir konumdaydık ve çıkış yakalamıştık. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Ligi en iyi şekilde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.
İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.