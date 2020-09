Ligin en hazırı Göztepe

Bülent Buda: Dakika 71. Göztepe alanda 9 yerli, 2 yabancı ile oynuyor. Günün iyilerinden Tripic, kaleyi karşısına aldı, önü açık. Yüklendi sağ ayağıyla. Top füze benzeri önce düz gitti, sonra sağ yöne attı kendini. Ve de karşı yan ağlara yapıştı adeta. Günün en iyisiydi. Oyun başladı. Berkan köşe vuruşu kullandı, penaltı. Alpaslan penaltıyı gole dönüştürdü. Sonra bir köşe vuruşunda yine Berkan. Bu kez ön direğe koşu yapan Atınç, yapıştırdı kafayı. Tabela 2. Yani savunmacılar işin başında. 25 dakikada sorunu çözdüler. Oyunu rahatlattılar. Sonra gerisi geldi. Yeni transfer, hücumun merkezindeki Brown gol atmadı ama katıldığı tüm etkinliklerden başarı ile çıktı. Maç sonrası İlhan Palut’un yoldaşı Ersan Parlatan’ın sözleri ise gollü galibiyet akşamının mottosu olmaya aday: “Farklı galibiyet güzel ama daha da sevindirici biz takım olmuşuz!”

Fatih Tanfer: l Göztepe, Denizlispor karşısında maçın başından itibaren agresif ön alan baskısı yaptı. 25 dakikada 2 stoperi Alpaslan ve Atınç ile bulduğu golle 2-0 öne geçti. Bu sonuç oyununu pozitif etkiledi.

- Genç kaleci İrfan Can ilk maçı olmasına rağmen başarılıydı. Gelecek adına umut verdi. Solda Berkan yine iki yönlü iyi oynadı. Asistleriyle takıma önemli katkıda bulunurken, Tripic ile yaptıkları ikili oyunlarla çok etkiliydiler. Sağ bek Murat ise daha çok defansif görevi üstlendi. Ters kademelerde çok başarılıydı.

- Orta alanda Soner-Mossoro-Yalçın beraber oynamanın getirdiği avantajın yanında yetenekleri sayesinde oyunu iyi daralttılar ve tempoyu ayarladılar. Kurguladıkları hızlı hücumlarda Halil ve Tripic’le etkili oldular. Santrfor Brown, oyunda hareketliydi. Görevini iyi yaptı. Rakip defansın dengesini bozdu. Göztepe 3 puanı çok isteyen taraftı. Kazandı ve lige iyi bir başlangıç yaparak moral buldu. Elbette 3 puanı alıp alkışı hak eden Göztepe’de İlhan Hoca’nın takıma yaptığı pozitif katkıyı görmemek haksızlık olur. Bu maçta da gördük ki oyunu iyi okuyor. Olumsuzluklarda anlık doğru karar verme konusunda bence çok etkiliydi. Göztepe bu yıl lige renk katacaktır. Sürprizlere hazır olun.

Mehmet Demirtaş: Göztepe, sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. İlk düdükten son düdüğe kadar kolektif şekilde hareket eden sarı kırmızılılar, 90 dakika harika bir futbol izletti. Üstüne 5 gol bularak adeta patlama yaşadı. İstikrarı tercih eden Göztepe yönetiminin İlhan Hoca’yı bırakmama kararının ne kadar doğru olduğunu herkes bir kez daha gördü. Ben Denizlispor maçında sahada yer alan her ismi çok beğendim. Defansta Alpaslan ve Atınç tandemi bu sene bu uyumuyla işi götürecek gibi duruyor. Sol bekte fırtınalar estiren Berkan ise her maç performansını ikiye katlıyor. Hızı, tekniği ve adrese teslim paslarıyla kendisine hayran bırakıyor. Soner, akılcı pasları, geçiş oyunundaki tünel görevi ile bu takımın beyni. Halil, kıvrak bilekleriyle takımın hücumdaki en önemli silahlarından. Peki Tripic ve o muazzam golü? Golü anlatacak tarif, kelime bulamıyorum. Geçtiğimiz sezon beklentinin altında kalsa da bu sezon adından sıkça söz ettirecek. Yeni transferler Brown Ideye ve kaleci İrfan da geçer not aldı. Büyük fotoğrafa baktığımızda Göz Göz, sanki sezona diğer takımlardan önce başlamış gibi çok hazır bir görüntü verdi. Göztepe bu yapısını korur ve rehavete kapılmazsa çok can yakar.

Megyeri imzayı attı

Macar kaleciyi İzmir’e davet eden sarı kırmızılılar, görüşmelerden sonuç aldı ve Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe’den yapılan açıklamada, “1990 doğumlu Macar kaleci Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 31 Mart 1990 tarihinde Budapeşte’de dünyaya gelen Megyeri, ülkesinin takımlarından Ferencvaros’ta profesyonel olduktan sonra sırasıyla Olympiakos, Getafe, Greuther Fürth ve Atromitos takımlarının kalesini korudu. Balazs Megyeri’ye Göztepe’mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.