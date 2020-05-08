“Ligler 19 Haziran’da başlamalı”

Takımdaki tüm oyuncuların koronavirüs testi yapıldıktan sonra 11 Mayıs’ta antrenmanlara başlayacaklarını belirten Şimşek, “Oyuncularımız dörderli gruplar halinde idman yapacak. Yabancı oyuncularımız zaten kulüpte, onlar bireysel antrenman yapıyor. Süper Lig belirtilen tarihte başlayabilir. TFF 1. Lig tarih olarak biraz daha geç başlayabilir. 12 Haziran’da değil de 19 Haziran’da başlayabilir. Bu da ülkemizdeki salgınla mücadeledeki süreci daha iyi görmemizi sağlar. İlerleyen süreçte haftada iki maç oynayıp lig bitirilebilir” dedi.