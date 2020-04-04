‘Ligler bir ayda bitirilmeli’

TFF, sezonun haziran ayında yeniden başlayıp tamamlanmasının hedeflendiğini açıklarken, Akhisarspor yeni program çıkardı. Takımı 6’şar kişiden 4 grup halinde bölen Teknik Direktör Yılmaz Vural, her gün saat 12.00’de antrenörlerine oyuncularla canlı bağlantı yaptırıp evde bireysel antrenman programını uygulatıyor. Haziran ayında yeniden başlaması hedeflenen liglerin en geç temmuz ayı ortasında tamamlanması gerektiğini söyleyen Vural, “Yaz sıcağında sporcu sağlığına da dikkat edilmesi gereken bir süreç olacak. 2.5 ay ara vermiş olacağız. 31 Mayıs’ta bitecek mevcut sözleşmeler de ele alınmalı” dedi.