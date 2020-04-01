‘Ligler iptal olmamalı’

Liglerin erteleme tarihiyle ilgili konuşan Karabulut, son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının oynatılmasının yanlış olduğunu söyledi. Karabulut, “Öncelikle devletimizin aldığı karara saygı duyuyorum. Geç kalmadı ancak biz, Erzurum ile olan maçımızı seyircisiz oynadık. O hafta da maçlar ertelenebilirdi. Ligler bu haliyle tescil olmaz, olamaz. TFF 1. Lig’de zirve yarışında puanlar birbirine çok yakın. İleride nasıl bir süreç izleyeceğiz bilmiyorum ama eninde sonunda ligler devam etmeli” dedi.