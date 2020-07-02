‘Ligler oynanmalıydı’

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 2. Lig ve 3. Lig’de kalan maçların oynanmaması ve ligin tescil edilmesi kararına 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, tepki gösterdi. 2. ve 3. Lig’deki 89 takımın başkanlarının yer aldığı Kulüpler Birliği’nin WhatsApp grubunda karara karşı çıkan Aktaş, en başından bu yana liglerin oynanmasını istediklerini belirtti, “Kulüplerin sundukları dilekçeler nedeniyle maçlar oynanmadan liglerin bitirilmesi kararı ve yapılanlar yanlış. Biz emek verdik, vermeye de devam ediyoruz” diye konuştu.



Verdikleri emeklerin hiçe sayıldığına vurgu yapan Aktaş, 1928 Bucaspor’u hak ettiği yerlere taşımak adına ciddi harcama yaptıklarını söyledi, “Her takım sahaya çıkmalı, emeğinin karşılığını almalıydı. Bir alt lige düşecek olanların oynayarak düşmesi, bir üst lige çıkacak olanların da savaşarak çıkması en adil olanıydı, bu yapılmadı” diye konuştu.



‘Kimsenin hakkı yenmesin’



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise TFF’nin 2. ve 3. Lig’lerin iptal edilmesi ve tescil kararlarına tepki gösterdi. Akın, “Federasyon’un yaptığı ‘Maçlar oynanmayacak ve tescil kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağız’ sözlerinden sonra verilecek karar, adil ve eşit olmayacaktır. Ayrıca TFF’nin yaptığı bu açıklama kesinlikle netlik taşımamaktadır. TFF’nin sezon başı bütün ligler için belirttiği statü 2-5. sıradaki takımların Play Off oynamaya hak kazandığını belirtir, madde açıkça yazmaktadır” dedi.