BİST98.8420.00EURO7.690.11USD7.050.09ALTIN385.850.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ligler ya oynansın ya da hiç oynanmasın
    ABONE OL
    05.05.2020 - 07:00 | | BERKE MANKIR Milliyet

    Ligler ya oynansın ya da hiç oynanmasın

    Liglerin oynanmaması görüşünü kabul etmeyen Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den destek geldi. Aktan’ın görüşünü doğru bulan Ergün, “TFF’nin adaletli kararını bekliyoruz” dedi

    Ligler ya oynansın ya da hiç oynanmasın

    Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, katıldığı Instagram canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
    Manisa FK’nın her zaman iddialı olduğunu söyleyen Aktan, “2. ve 3. Ligler’deki takımların başkanlarıyla görüşmeler yapıldı. Kulüpler, kendi bulundukları pozisyona göre hem maddi hem manevi görüşlerini açıkladılar. Tabi hepsine saygı duyuyoruz ancak toplantıda sunulan liglerin devam etmemesi, 2. ve 9. takımlar arasında Play Off oynanması fikrine katılmıyoruz. Ya oynansın, ya hiç oynanmasın. Böyle bir mantık olmaz” diye konuştu.

    “Eşit şartlarda olmalıyız”

    Tüm takımların kendi durumlarına göre fikrini sunduğunu ifade eden Aktan, şartların eşit olmasını istediklerini belirtti, “Birilerinin maddi veya puan durumuna ya da siyasi düşüncesine göre pozisyon alınmaz. Manisa’yla birlikte Türk futboluna da yatırım yapıyoruz. O yüzden eşit şartta olmalıyız” şeklinde konuştu. Aktan’ın sözlerine destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Pandemi süreciyle ilgili alınacak kararlar çerçevesinde liglerin ya kaldığı yerden oynatılması veyahut sezonun hiç oynanmaması gerekiyor. Diğer düşünceler mantıklı değil. TFF’nin en doğru ve adaletli kararı alacağından şüphem yok” ifadelerini kullandı.

    “Avrupa’ya gideceğiz”

    Kulüp olarak hedeflerinin ve hayallerinin olduğunu söyleyen Aktan, Süper Lig’i hedefleyen bir kulüp olduklarının altını çizdi. Aktan, “Müthiş tesisler ve sahalar yaptık. Sağolsun Cengiz Başkanımız çok emek harcadı. Ayrıca Milli Takımımız’a da oyuncu veriyoruz. Bu sistemle Avrupa’ya gideceğimizi düşünüyorum” dedi. l 

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
    daha fazla video için
    Yıldız Tilbe canlı yayında komşularına konser verdiŞarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram'dan yaptığı canlı yayın sırasında komşularına şarkı söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS nedir, ne zaman? YKS tarihi son durum 2020

    YKS nedir, ne zaman? YKS tarihi son durum 2020

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Doktordan doktora tatlı

    Doktordan doktora tatlı

    Sıradaki Haber