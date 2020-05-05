Ligler ya oynansın ya da hiç oynanmasın

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, katıldığı Instagram canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Manisa FK’nın her zaman iddialı olduğunu söyleyen Aktan, “2. ve 3. Ligler’deki takımların başkanlarıyla görüşmeler yapıldı. Kulüpler, kendi bulundukları pozisyona göre hem maddi hem manevi görüşlerini açıkladılar. Tabi hepsine saygı duyuyoruz ancak toplantıda sunulan liglerin devam etmemesi, 2. ve 9. takımlar arasında Play Off oynanması fikrine katılmıyoruz. Ya oynansın, ya hiç oynanmasın. Böyle bir mantık olmaz” diye konuştu.

“Eşit şartlarda olmalıyız”

Tüm takımların kendi durumlarına göre fikrini sunduğunu ifade eden Aktan, şartların eşit olmasını istediklerini belirtti, “Birilerinin maddi veya puan durumuna ya da siyasi düşüncesine göre pozisyon alınmaz. Manisa’yla birlikte Türk futboluna da yatırım yapıyoruz. O yüzden eşit şartta olmalıyız” şeklinde konuştu. Aktan’ın sözlerine destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Pandemi süreciyle ilgili alınacak kararlar çerçevesinde liglerin ya kaldığı yerden oynatılması veyahut sezonun hiç oynanmaması gerekiyor. Diğer düşünceler mantıklı değil. TFF’nin en doğru ve adaletli kararı alacağından şüphem yok” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’ya gideceğiz”

Kulüp olarak hedeflerinin ve hayallerinin olduğunu söyleyen Aktan, Süper Lig’i hedefleyen bir kulüp olduklarının altını çizdi. Aktan, “Müthiş tesisler ve sahalar yaptık. Sağolsun Cengiz Başkanımız çok emek harcadı. Ayrıca Milli Takımımız’a da oyuncu veriyoruz. Bu sistemle Avrupa’ya gideceğimizi düşünüyorum” dedi. l