Lionslardan kutlama

Uluslararası Lions Kulüpleri, Lions Kulüpleri 118 R Genel Yönetmeni Esengül Erkan önderliğinde 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nu kutladı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler, salgın nedeniyle online olarak devam etti. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı İzmir’in kurtuluş savaşındaki önemi ve düşman işgalinden kurtuluşu hakkında konferans verdi.