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    13.02.2020 - 00:03 |

    Lise komisyonu seçimleri tamam

    Lise komisyonu seçimleri tamam

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında kurulan Lise Komisyon seçimi yapıldı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, yaklaşık 2 ay önce göreve geldiklerini belirtti, “Lise Komisyonu seçimleriyle liselerimizde daha aktif olacağız” diye konuştu.

    Destekler devam edecek

    Gençlerin sorunlarına, talep ve ihtiyaçlarına daha geniş yelpazede bakabilmek için ilk kez Lise Komisyonu seçimlerinin yapıldığını kaydeden Başkan Osman Zolan da, “Gençlik demek, gelecek demektir. Bir toplumda, bir şehirde, bir ailede yani herhangi bir oluşumda gençlik varsa orada gelecek var demektir. Ülkemizin geleceği sizlerle daha güzel olacak. Büyükşehir olarak en büyük hedefimiz gençlerimize destek olmak” dedi.

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