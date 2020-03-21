Liseli gençlerden virüs seferberliği

Öğrencilerin tamamen hijyenik ortamda ürettiği maskeler, tek kullanımlıklara nazaran pamuktan yapıldığı için tercih ediliyor. Mili Eğitim Bakanlığı, bünyelerinde Türkiye’de ilk defa üretilen maskeler için sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla projede emeği geçenleri kutladı.

Lise Müdürü Aynur Özdemir de, “Toplam 10 kişiyiz. Günde bin tane maske üretmeye çalışıyoruz. Siparişler çok fazla geliyor. Yetişmeye çalışıyoruz. Şu an hepimiz canla başla, gönüllü olarak çalışıyoruz” dedi. Özdemir, maskelerin 1 liradan verildiğini söyledi. l CEMİL SEVAL DHA