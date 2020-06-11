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    HaberlerEge Haberleri ‘Liyakatsiz atamalar’
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    11.06.2020 - 00:07 |

    ‘Liyakatsiz atamalar’

    ‘Liyakatsiz atamalar’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı atamaların liyakatsiz olduğunu öne süren, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “İzmir hakkında bilgi veremeyecek insanları danışman, hayatında yöneticilik yapmamış kişileri de şirket yönetim kurulu üyesi atayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kasasına ortak etmiştir” dedi.

    ‘Ne katabilir?’

    Danışmanlık ve şirket yönetimi atamalarının ahbap-çavuş ilişkisiyle yapıldığını iddia eden Hızal, “Sırf partisinin üst kademesinde görevli ya da bu görevlilere yakın diye belediye şirketlerine yönetici olarak atanan kişiler, İzmir ve İzmirli hemşehrilerimize ne katabilir? Yine ahbap-çavuş ilişkisiyle Ankara’dan, İstanbul’dan danışmanlık görevine getirilenler, İzmir’in dinamiklerine ne kadar hâkimdir? Liyakat esas alınmadan yapılan bu atamaların İzmir’e herhangi bir katkı sağlamayacağı aşikârdır” diye konuştu.

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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