LİYAKAT’tan ‘Bir Girişim Bin Deneyim’

İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşen panelin açılış konuşmasını yapan LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, girişimciliğin “durdurulamaz” bir lokomotif haline geldiğine dikkat çekti. Global Girişimcilik Platformu’nun araştırmasından örnek veren Eskinazi, dünyada 480 milyon girişimcinin 310 milyon girişimi yönettiğini belirtti, “Girişimcilik hayat demek. Girişimci olmazsak, girişimcilik olmazsa Türkiye var olamaz” dedi. Girişimciliğin tüm dünya için ortak bir hedef olduğunu söyleyen Eskinazi “Geçmiş dönemde zenginlik kaynağı yer altı kaynaklarıyla oysa yaşadığımız dönemin zenginlik kaynağının kendisi insan ve tüm zenginlik /fikirler üreterek’ geliyor. Dünyanın en güçlü, en çok rol model alınan insanları girişimciler, çünkü onlar dünyamızı değiştiriyor” diye konuştu.

‘Yapamazsın diyeni dinlemeyin’

10 yıl önce girişimci ekosistemine destek vermek için yola çıkan LİYAKAT Derneği’nin de bir girişimcilik eseri olduğunu belirten Eskinazi, “Girişimcilik ruhumuzla 10 yıl boyunca kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklara, en çokta genç beyinlere girişimcilik bilinci aşılamak için pek çok proje gerçekleştirdik. ‘Yapamazsınız’ diyenleri dinlemedik, yaptık ve en güzeli de hala yapmaya devam ediyoruz” dedi. Hayata geçirdikleri projelerle girişimcilik ekosisteminde fark yaratan herkese teşekkür eden Eskinazi “Buradaki her biri girişimcinin ayrı hikayesi var. Onların deneyimleri, hikayeleri sizlerin yolunu açacak. Unutmayın ki girişimciyseniz, dünyanın geleceğisiniz demektir” diye konuştu. Panele maddi destek sağlayan sponsorlara ve konuşmacılara plaketle teşekkür edildi.

Altın öneriler...

Moderatörlüklerini Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ile İnsan Kaynakları Wellbeing Danışmanı Ece Süren Ok’un yaptığı panellerde girişimci olmak isteyenlere altın öneriler geldi:

WBAF/Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş:

Bakmak ve görmek arasında çok fark vardır. Girişimci ihtiyacı gören kişidir. Girişimcilikse risk alabilme ve aldığın risklerin sonucunda kaybedebileceklerini hesaplayabilme becerisidir. Bilin ki girişimciliğin yaşı yoktur.

Binnaz ile Faladdin’in kurucu ortağı ve CTO Kaya Diker:

Girişimci araştırmasını yapar ve ölçülebilir derecede risk alır. Fikir kadar önemli olan birşey varsa o da formülü uygulayabilmek. Zaman önemli, hedefinizi koyar koymaz çalışmaya başlayın.

Kamuoyunda Bar Psikoloğu olarak bilinen gençlerin gözdesi Psikolog Ferhat Aydın:

Başarı, başarısızlık ara istasyonlarından sonra gelen son duraktır. Denersin olmaz, olur gibi olur olmaz ama yılmazsan hayatın akışı seni başarıya götürür.

Pizza Locale ortaklarından Eren Kurt:

Bir girişimcinin tünelin sonundaki ışığı görebilmesi, eğer bir fırsat varsa onu mutlaka değerlendirmesi gerekir.

İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer:

Girişimde dayanışma çok önemli. Kooperatifçilik bir dayanışma hikayesidir. Unutmayın küçük kıvılcımlar, iyi işlerin başlangıcıdır.

Witcho Working Kurucusu Övünç Emre:

Girişimciyseniz bazen dünyayı kurtarır gibi uyanırsınız, bazen batmış gibi. Yılmayın, iyi bir girişim için bazen dibi görmelisiniz.

Çiftçi/yazar Armağan Portakal:

Bir işte ilerlerken emin olun yalnızca inancınız ve ilhamınız varsa yol alabilirsiniz.

Ozpack kurucusu Osman Can Özcanlı:

Hayatı kolaylaştıran, basit birşey bulun. Özgün olun. Fikrinizin kötü olduğunu söyleyenler olacak, onlara aldırmayın.

Smyrna Boyoz’un kurucusu Musa Turan:

Girişimci olacaksanız riskleri ve görev tanımlarını çok iyi yapmalısınız. Ortağınızla ilk önce başarıyı değil batarsanız nasıl bir yol izleyeceğinizi konuşun.