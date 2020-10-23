Localar dolacak

Süper Lig’de çıktığı 5 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile ayrılan ve lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Yukatel Denizlispor’da hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan, rakibini yıldız oyuncuları Subotic ve Hugo Rodallega’nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başararak sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdıran Yukatel Denizlispor’a, 26 Ekim Pazartesi günü ağırlayacağı Beşiktaş müsabakası öncesi Başkan Ali Çetin’den müjde geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) stadyumlara loca kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınmasına izin vermesinin ardından yeşil siyahlılar kolları sıvadı. Çalışmalara başlayarak 10 olan loca sayısını 70’e çıkartan Denizlispor yönetimi, Denizli Atatürk Stadı’nda 2 bin taraftarı ağırlamayı hedefliyor.

‘Gece gündüz çalışıyoruz’

TFF’nin, locaların taraftarlara açılmasına izin vermesi sonrası vakit kaybetmeden düğmeye basan Denizlispor’da taraftarlar yapılan açıklamaya ilgi gösterdi. Yeşil siyahlı renklere gönül veren futbolseverler, Ali Çetin’in paylaşımı üzerine sosyal medyada destek mesajları yayınladı. Ligin 6. haftasında Beşiktaş karşısında ikinci galibiyetini almayı hedefleyen Denizlispor’da Başkan Ali Çetin, loca konusu hakkında çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi. Çetin, “Loca için gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz 70 loca ile 2 bin taraftarımızı stadımızda ağırlamak” ifadelerini kullandı.