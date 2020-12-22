Lojistik, ekonomiye büyük katkı koyuyor

Ege’den 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan İnci Holding, 11. Atlas Lojistik Ödülleri’nde, ihracata katkıları nedeniyle “İhracatın Atlası” jüri özel ödülünü kazandı.

İhracat kapasiteleriyle ülke ekonomisi ve lojistik sektörüne değer katmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “Ekonominin, iş hacminin büyümesinde tedarik zinciri süreçleri çok önemli yer tutuyor. Biz de katma değerli lojistik hizmetlerin öneminin farkında olan bir grup olarak Yusen İnci Lojistik şirketimizle bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Yusen İnci Lojistik şirketimiz Japon global ortağımızla birlikte gücüne güç katarak her yıl potansiyelini büyütüyor ve global bir oyuncu olarak bizleri de gururlandırıyor” dedi.