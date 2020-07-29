Lokum’un deniz keyfi

Hava sıcaklıklarının zaman zaman 45 dereceyi bulduğu Kuşadası’nda insanlar kadar hayvanlar da bunalıyor. Sahil siteleri mevkiinde tatilciler denizin tadını çıkartırken, bir sitenin ‘Lokum’ isimli köpeği de denize girip serinledi. Yaşadığı siteden kendi başına sahile gelen, tatilcilerin güneşlendiği şezlongların arasından geçen Lokum’un bir anda yüzmeye başlaması görenleri şaşırttı. Lokum, sevimliliğiyle de tatilcilerin ve özellikle çocukların maskotu oldu. Yaklaşık 2 saat boyunca denize girip sahilde gezinen Lokum, yaşadığı siteye geri döndü.



