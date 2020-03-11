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    HaberlerEge Haberleri LÖSEV’den etkinlik
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    11.03.2020 - 00:01 |

    LÖSEV’den etkinlik

    LÖSEV’den etkinlik

    LÖSEV İzmir İrtibat Ofisi, zorlu hastalık sürecinde maddi ve manevi olarak yıpranan hastalara moral desteği için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel kişisel bakım etkinliği düzenledi. İzmir Kuaförler Odası’nın işbirliğinde gönüllü kuaförlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kanser hastası kadınlara makyaj, saç ve cilt bakımı gibi işlemler yapıldı.

    Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
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    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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