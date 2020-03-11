LÖSEV’den etkinlik

LÖSEV İzmir İrtibat Ofisi, zorlu hastalık sürecinde maddi ve manevi olarak yıpranan hastalara moral desteği için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel kişisel bakım etkinliği düzenledi. İzmir Kuaförler Odası’nın işbirliğinde gönüllü kuaförlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kanser hastası kadınlara makyaj, saç ve cilt bakımı gibi işlemler yapıldı.