‘Lunaparkımız hizmete girsin’

Lunaparkın bu yıl da açılmaması, eğlence tutkunlarını üzdü. Kentin bu önemli değerinin korunması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, gerekli düzenlemelerin yapılıp lunaparkın kapılarını yeniden açmasını istediklerini belirtti.

‘Eskisi gibi’

Bu konudaki bazı görüşler şöyle:

Önder Bağdiken: Burası çocukluğumuzun ve gençliğimizin geçtiği, bize güzel anılar bırakan, özel bir yerdi. Lunaparkımızın yeniden kente kazandırılmasını ve eski günlere dönülmesini istiyorum.

Ardan Ezgi: Lunaparkın kapalı olması, benim için üzücü bir durum. Lunaparkın açılmasını bekliyorum.

Rıdvan Gök: Fuar alanı doğal atmosferiyle insanın stresini atabileceği, sayılı yerlerden birisi. Daha çok insanın bu güzelliklerden yararlanabilmesi için lunaparkın yeniden açılmasını istiyorum.

‘Bekliyoruz’

Sadık Celasın: Lunaparkın tekrar açılmasını ve kent ekonomisine de katkı yapmayı sürdürmesini istiyorum.

Sam Zogi: İzmir’de yaşayan bir İranlı olarak, kentin sembollerinden lunaparkın yeniden açılmasını istiyorum.