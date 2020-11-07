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    07.11.2020 - 07:00 | | NECİP KARATUNA DHA

    ‘Lütfen evimi geri alın’

    BALIKESİR Sındırgı’daki Camikebir Mahallesi muhtarı Savaş Çiğdem (42), önce satıp sonra geri almak istediği evin borcunu ödeyemeyince canına kıydı.

    ‘Lütfen evimi geri alın’

    BALIKESİR Sındırgı’daki Camikebir Mahallesi muhtarı Savaş Çiğdem (42), önce satıp sonra geri almak istediği evin borcunu ödeyemeyince canına kıydı. Akrabaları, yakın arkadaşları, Sındırgı Belediye Başkanı ve Kaymakam’a hitaben bıraktığı mektupta, aralarında para toplayıp evi geri almalarını ve eşi ile çocuklarının mağdur edilmemesi için vasiyette bulundu. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Muhtarımız Savaş Çiğdem’in 235 bin liralık borcunu ödemek için kampanya başlattık. En kısa sürede borcunu ödeyip evin tapusunu alacağız ve eşine teslim edeceğiz” dedi.
    Mektuptaki şu ifadeler yürek burktu: “Lütfen ama lütfen, sizlerden son isteğim bu olsun. Zaten ölmüş olursam başka da bir şey isteyemem. Başta ailem olmak üzere hepinizi çok seviyorum. Bir umuttur yaşamak.

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