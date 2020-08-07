Lütfen önlemlere uyalım!

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Koronavirüs Denetimleri’ genelgesiyle şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Turizm cenneti Ege kentlerinde de valilerin öncülüğünde tüm yerel yöneticiler sahaya inip denetim yaptı.

İş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş noktaları, lokantalar ve kafeteryalar gibi tüm yaşam alanlarında; valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıta ekipleriyle koronavirüs önlemleri denetlendi.

İzmir’de Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Sağlık Mehmet Burak Öztop, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve beraberindekiler, iş yerlerini kontrol etti. Köşger, girdiği iş yeri sahiplerinden bilgiler alırken, müşterilerle de sohbet etti. Kahvaltı yapan vatandaşlara afiyet olsun diyen Vali Köşger, o sırada maskesi takılı olan vatandaşa ‘Kahvaltı yaparken maske takmaya gerek yok’ diyerek takıldı.

Balçova esnafına teşekkür

Beach club ve plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususunun birkaç gündür gündemlerind eolduğunu ifade eden Köşger, “Çeşme’de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim. Buradaki denetimlerde de Balçova esnafının kurallara uyduğunu gördük. İzmirlilere teşekkür ediyorum” dedi.

‘Amaç ceza vermek değil’

Aydın’da da Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay koordinatörlüğünde, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile birlikte; toplu taşıma araçları ve bölgedeki iş yerleri denetlendi. Denetimde vatandaşa, maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. “Hedefimiz kimseyi cezalandırmak değil” diyen Günay, “Kurallara uymayan insanları uyararak ikna etmeye çalışıyoruz. Ne kadar özen gösterirsek, o kadar başarılı olacağız. Bir süre halay çekmeyelim, taziye ziyaretine gitmeyelim ve bayramlaşmayalım. Dayanalım ve hastalığı yenmek için çaba gösterelim. Bu kontrolleri gerekirse her gün yapacağız” ifadelerini kullandı. Turizm sezonu nedeniyle yoğunluk yaşanan Kuşadası ve Didim ilçelerinde de deniz ile karadan denetim yapıldı. Didim’de, Kaymakam Halil Avşar öncülüğünde yapılan denetimlerde, Altınkum Plajı’nda denize giren vatandaşlar Kovid-19 konusunda bilgilendirildi. Şezlongların arasındaki sosyal mesafeye riayet etmeyen vatandaşlar tek tek ikaz edildi. Kuşadası’nda ise polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri ile plajlarda denetim yaptı.

Denizli mücadelede başarılı

Denizli’de ise, Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın katıldığı denetimlerde Denizlililerin büyük bir çoğunlukla kurallara uyduğu görüldü. Salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı.

Denizli’de salgınla topyekun mücadele edildiğini belirten Atik, “Kurallar vatandaşın yüzde 99’u uyuyor, zaten vaka sayıları da oldukça düşük” dedi. Zolan da, “Bu işin ağır yükünü vatandaş çekti; evde kaldı, işyeri kaoatıldı. Birçok fedakârlıklarla salgının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu başarıyı sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı” dedi.

Manisa’da artış var

Manisa’da ilçesindeki denetimlere katılan Vali Yaşar Karadeniz, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti. Bazı ilçelerle il merkezinde vaka artışı görüldüğünü belirten Karadeniz, Bunu aşağılara çekmek zorundayız, ben çekeceğimize de inanıyorum. Hastanelerimizde yatak sayımızla ilgi bir sıkıntı yok. Ağır hasta da yok. Kurallara sonuna kadar riayet edip bu sayıları aşağıya indirmemiz gerekiyor” dedi.

Uşak’ta sevindiren tablo

Uşak’ta Sigorta Pazar Yeri ve Ata Park mevkisindeki denetimlere katılan Vali Funda Kocabıyık da, “Denetimlerim sırasında özellikle market, kafeterya ve lokantalarda iş yeri sahiplerimizin tedbirlere sıkı sıkıya uyduğunu görmek beni oldukça memnun etti. Bu duyarlılıkla ümit ediyorum ki bu süreci en az olumsuzlukla sonlandıracağız” diye konuştu.