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    HaberlerEge Haberleri ‘Lütfen tarlalarınızı ekin’
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    22.04.2020 - 07:00 |

    ‘Lütfen tarlalarınızı ekin’

    Koronavirüslü günlerde tarlaya inen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Sürdürülebilir tarım önemli. Lütfen tarlalarınızı ekiniz, işleyiniz. Virüs bize gösterdi ki; tarım her şeyden önemlidir” dedi.

    ‘Lütfen tarlalarınızı ekin’

    Koronavirüslü günlerde tarlaya inen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Sürdürülebilir tarım önemli. Lütfen tarlalarınızı ekiniz, işleyiniz. Virüs bize gösterdi ki; tarım her şeyden önemlidir” dedi. Ovacık’ta karakılçık buğdayı tarlasını gezen ve enginar toplayan Oran, tarlayı sürdü, çiftçilere de mesaj verdi.
    Tarımın önemini vurgularak, sürdürülebilir tarım çalışmalarına devam edildiğinin altını çizen Başkan Oran, “Emeğimizi ve umudumuzu ektiğimiz toprağımızda hasat zamanı geliyor. Geçtiğimiz yıl üreticimize dağıttığımız kadim Karakılçık buğdayları boyumuza yetişti. Biz sürdürülebilir tarım ile toprağımızın bereketini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Paylaşmayı, bölüşmeyi, dayanışmayı sürdüreceğiz” dedi.

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