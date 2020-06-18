18.06.2020 - 00:01 |
Lütfi Suyolcu unutulmadı
16 Mayıs 1995 yılında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Kuşadası eski Belediye Başkanı M. Lütfi Suyolcu, 25’inci ölüm yıl dönümünde Kervansaray’da düzenlenen törenle anıldı.
Törende, Suyolcu adına bu yıl ikinci kez takdim edilen Onur Ödülü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından yerel tarih uzmanı Ali Ergül’e verildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.