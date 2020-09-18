Maaşları öğrencilere

11 Eylül’e kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapan yaklaşık 300 öğrenci arasından üniversitede eğitim gören 10 erkek 20 kız toplam 30 öğrenci, Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili’nin koordinesinde burs şansı yakaladı. Başkan Dutlulu, “Amacımız, bir nebze de olsa gençlerimizin eğitimine destek olmak, yüklerini hafifletmek. Umuyorum ki onları ülkelerine faydalı görevlerde görürüz” diye konuştu.