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    18.09.2020 - 00:02 |

    Maaşları öğrencilere

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve başkan yardımcılarının maaşının büyük bir kısmı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs oldu.

    Maaşları öğrencilere

     11 Eylül’e kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapan yaklaşık 300 öğrenci arasından üniversitede eğitim gören 10 erkek 20 kız toplam 30 öğrenci, Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili’nin koordinesinde burs şansı yakaladı. Başkan Dutlulu, “Amacımız, bir nebze de olsa gençlerimizin eğitimine destek olmak, yüklerini hafifletmek. Umuyorum ki onları ülkelerine faydalı görevlerde görürüz” diye konuştu.

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