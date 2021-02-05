‘Maaşlarını biz ödemeyeceğiz’

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, CHP’li Deniz Karakurt’un, Menaş ve Meta-Su şirketlerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devretmemekle, ‘İşçi kıyımı yapılacak’ algısı yaratmaya çalıştığını dile getirdi.

“Söz konusu şirketlerde CHP Genel Merkezi’nden ilçe yönetimlerine, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin akrabalarından pek çok ‘Bankamatikçi’ var” iddiasında bulunan Pehlivan, “Amaçları işçiyi değil, kendi yandaşlarını korumak. Menemenlilerin hakkını yedirmeyeceğiz” dedi. Belediyeye bağlı şirketleri temsil etme yetkisi talebinin CHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

Toplam 661 çalışan

“Bir dönem Başkan Vekili olarak görev yapan Deniz Karakurt’a oy birliği ile yetki verilmişti. Mecliste tarafıma yetki verileceğinden şüphem yoktu ama oylama sonucu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu dakika itibariyle Meta-Su ve Menaş şirketlerinin personeli ile olan bağlarımızı koparıyoruz. ‘Koltukta ben oturacağım, belediyenin kira gelirlerini ben toplayacağım’ diyen kişi, ‘İşçilerin maaşlarını da ben ödeyeceğim’ diyecek. Artık Meta-Su’da 650, Menaş’ta 11 olmak üzere toplam 661 çalışanları var. Bugüne kadar işçilerin maaşları ödemek için biz didiniyorduk, birazda onlar didinsinler. Şirket temsil etmek sadece huzur hakkı almak, akrabalarını işe yerleştirmek, belediyenin gayrimenkullerini düşük kiralarla yandaşlarına dağıtmak değildir. Menemenliye hizmet için harcamadıkları enerjiyi, koltuktan kalkmamak için harcıyorlar. Bu oyuna boyun eğmeyeceğiz.”