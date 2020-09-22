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    HaberlerEge Haberleri MABEM’den YKS’de yüzde 98 başarı
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    22.09.2020 - 07:00 |

    MABEM’den YKS’de yüzde 98 başarı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 17 ilçede hizmete başlayan ve çıtayı sürekli yukarıya taşıyan MABEM kursları, 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, MABEM’de kayıtlı olan 4790 öğrenciden, 4701 öğrenci tercih hakkı kazandı ve yüzde 98.14’lük bir başarı ortalaması yakaladı.

    MABEM’den YKS’de yüzde 98 başarı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 17 ilçede hizmete başlayan ve çıtayı sürekli yukarıya taşıyan MABEM kursları, 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, MABEM’de kayıtlı olan 4790 öğrenciden, 4701 öğrenci tercih hakkı kazandı ve yüzde 98.14’lük bir başarı ortalaması yakaladı. Türkiye’nin saygın üniversitelerinde ülkeye faydalı olacak tıp, mühendislik ve öğretmenlik gibi önemli bölümlere yerleşen öğrencilere başarılar dileyen Başkan Cengiz Ergün, MABEM yönetici ve eğitim kadrosuna da teşekkür etti.

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