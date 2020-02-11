Maç sahada kazanılır

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan ve özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yoğun bir şekilde hissedilen kötü hava koşulları nedeniyle dün oynanması gereken ancak ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak konuşan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı’nda 26 Ocak’ta oynanan lig karşılaşmasında 2-1 yendikleri Beşiktaş’ın kural hatası nedeniyle maçın tekrar edilmesi için yaptığı başvuruya da göndermede bulundu. Mehmet Sepil, “Bu dönemde Türkiye’de çok şey tartışılıyor. Maçlar sahada oynansın ve sahada bitsin. Biz Göztepe olarak sahaya çıktık ve kazandık. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için önemli olan bu” diye konuştu.

‘Erteleme dezavantaj’

Çaykur Rizespor karşılaşmasını gününde oynamayı çok istediklerini ifade eden Sepil, “Biz iyi bir hava yakalamıştık. Stadımızdaki ikinci maçımıza çıkacaktık. 95 yıl bekledik, ikinci maçımızı oynayamadık. Karşılaşmayı oynayamamak iyi bir hava yakalayan biz için dezavantaj. Önemli değil, ileride oynarız. Karara saygı duyuyoruz. Yolumuza inandığımız şekilde devam edeceğiz” dedi.