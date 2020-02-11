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    HaberlerEge Haberleri Maç sahada kazanılır
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    11.02.2020 - 07:00 | | İZMİR DHA

    Maç sahada kazanılır

    Süper Lig’de, İzmir’de dün akşam oynaması gereken, ancak kötü hava koşulları nedeniyle Rizespor kente gelemediği için ertelenen maçla ilgili açıklamalarda bulunan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, erteleme kararına saygı duyduklarını belirtti. Kural hatası itirazıyapan Beşiktaş’a da göndermede bulunan Sepil, “Maçlar sahada oynansın ve sahada bitsin. Biz de iyi bir hava yakalamışken evimizde ikinci maçımızı oynayamadık” dedi

    Maç sahada kazanılır

    Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan ve özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yoğun bir şekilde hissedilen kötü hava koşulları nedeniyle dün oynanması gereken ancak ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak konuşan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı’nda 26 Ocak’ta oynanan lig karşılaşmasında 2-1 yendikleri Beşiktaş’ın kural hatası nedeniyle maçın tekrar edilmesi için yaptığı başvuruya da göndermede bulundu. Mehmet Sepil, “Bu dönemde Türkiye’de çok şey tartışılıyor. Maçlar sahada oynansın ve sahada bitsin. Biz Göztepe olarak sahaya çıktık ve kazandık. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için önemli olan bu” diye konuştu.

    ‘Erteleme dezavantaj’

    Çaykur Rizespor karşılaşmasını gününde oynamayı çok istediklerini ifade eden Sepil, “Biz iyi bir hava yakalamıştık. Stadımızdaki ikinci maçımıza çıkacaktık. 95 yıl bekledik, ikinci maçımızı oynayamadık. Karşılaşmayı oynayamamak iyi bir hava yakalayan biz için dezavantaj. Önemli değil, ileride oynarız. Karara saygı duyuyoruz. Yolumuza inandığımız şekilde devam edeceğiz” dedi.

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