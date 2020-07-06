06.07.2020 - 00:00 |
Maçı aydınlattı
İzmir’de dün akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, TFF 1. Lig’in 32 haftasında Ekol Göz Menemen-spor ile Adanaspor’un karşılaştığı Menemen İlçe Stadı ışıklandırmaların yanında güzel görüntü oluşturdu. Taraftarlar bol bol fotoğraf çekti.
Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayıÇankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.