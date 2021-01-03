Madalya avcıları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 2020’de 11 branşta 295 madalya kazandı, kulüp müzesine de 28 kupa götürmeyi başardı. Sporcular, bir yıl içinde 152 altın, 69 gümüş ve 74 bronz madalyaya sahip oldu, madalyaların 114’ü kulübün son yıllardaki en iddialı branşı judodan geldi. Branş ve sporcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük spor kulübü olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kovid-19 nedeniyle birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun iptal edildiği dönemde bile başarıdan başarıya koştu.

Buz dansı!

Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nın iptal edildiği, birçok ligin oynanmadan tescil edildiği 2020’nin parlayan branşlarından biri de buz dansı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Ekibi, 41 altın, 14 gümüş, 10 bronz madalya ve 9 kupayla dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası arenada 12 madalya ve 7 kupayı İzmir’e getiren buz sporcularını, 12 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalyayla badminton branşı izledi.

Teniste 24, masa tenisinde 19, tekvandoda 12, bocce ve cimnastikte 8, okçulukta 7, sualtı görüntülemede 6 madalya elde edildi. Yüzme branşında yarışan özel sporculardan Tuna Tunca da 2020’de 2 altın ve 3 bronz madalyayı boynuna taktı.