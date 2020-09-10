BİST1.1000.93EURO8.840.39USD7.490.13ALTIN469.270.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Madalya avcısı Bayram
    ABONE OL
    10.09.2020 - 00:00 |

    Madalya avcısı Bayram

    Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon maratoncusu Ahmet Bayram, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen İzmir Yarı Maratonu ve Balıkesir’de düzenlenen 12. İsmail Akçay Koşusu’nda önemli dereceler elde etti.

    Madalya avcısı Bayram

    Bir günde 2 madalya kazanan Bayram, hem kulübünü hem de Manisa’yı gururlandırdı. Katıldığı her koşudan dereceler elde eden Ahmet Bayram, eşine az rastlanır bir başarıya daha imza attı. Pazar günü sabah saat 07:30’da start alan İzmir Yarı Maratonu’nu 1 saat 17 dakikada koşan Ahmet Bayram, 40-44 yaş grubunda ikinci oldu. Aynı gün içerisinde saat 18.00’de Balıkesir’de 12. İsmail Akçay Yol Koşusu’nda da birincilik elde ederken genel klasmanda 16. oldu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

    Sıradaki Haber