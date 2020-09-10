Madalya avcısı Bayram

Bir günde 2 madalya kazanan Bayram, hem kulübünü hem de Manisa’yı gururlandırdı. Katıldığı her koşudan dereceler elde eden Ahmet Bayram, eşine az rastlanır bir başarıya daha imza attı. Pazar günü sabah saat 07:30’da start alan İzmir Yarı Maratonu’nu 1 saat 17 dakikada koşan Ahmet Bayram, 40-44 yaş grubunda ikinci oldu. Aynı gün içerisinde saat 18.00’de Balıkesir’de 12. İsmail Akçay Yol Koşusu’nda da birincilik elde ederken genel klasmanda 16. oldu.