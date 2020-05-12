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    HaberlerEge Haberleri Madalyalar Soyer ve Tugay’dan
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    12.05.2020 - 07:00 |

    Madalyalar Soyer ve Tugay’dan

    Karşıyaka Belediyesi’nin 20 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Zübeyde Hanım Koşusu, Anneler Günü’nde Covid-19 nedeniyle 4 kilometrelik etap, bu yıl bir anne-kız tarafından koşuldu.

    Madalyalar Soyer ve Tugay’dan

    Karşıyaka Belediyesi’nin 20 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Zübeyde Hanım Koşusu, Anneler Günü’nde Covid-19 nedeniyle 4 kilometrelik etap, bu yıl bir anne-kız tarafından koşuldu. Serap Güllü ve kızı Dilara Bukova, Anayasa Meydanı’ndan başlayıp Zübeyde Anne’nin mezarında son bulan koşuyu, balkonlara çıkan Karşıyakalılar’ın alkışları arasında yaptı. Koşuyu tamamlayan anne ve kızı, tören nedeniyle Zübeyde Anne’nin mezarında bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay karşıladı. Soyer ve Tugay, madalyalarını takarak anne ile kızını tebrik etti. Anne Serap Güllü, 20 yıldır gerçekleşen koşuyu yapmış olmanın gururunu hayat boyu yaşayacaklarını belirterek Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür etti.

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