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    HaberlerEge Haberleri MADEN DOSYASI KAPANDI
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    25.08.2020 - 07:00 |

    MADEN DOSYASI KAPANDI

    Altınova sahilini kuşatan bin 608 hektarlık alanda denizden demir madeni çıkarılmak istenmesine karşı geçtiğimiz yıl yapılan itirazlar sonuca bağlandı ve Ayvalık’a müjdeli haber geldi.

    MADEN DOSYASI KAPANDI

    Altınova sahilini kuşatan bin 608 hektarlık alanda denizden demir madeni çıkarılmak istenmesine karşı geçtiğimiz yıl yapılan itirazlar sonuca bağlandı ve Ayvalık’a müjdeli haber geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirilen temasların sonucunda mutlu haberi aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mesut Ergin, ”Altınova ‘Demir Madeni’ dosyası lehimize tamamıyla kapandı, arama yapacak olan şirketin başvurusu reddedildi. Bu hafta sonu aldığımız en mutlu ve keyifli haberi Ayvalıklı hemşehrilerim ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

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