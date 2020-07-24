Mağdurlara psikolojik destek

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet temali toplantı düzenledi. Toplantıda,

üniversitenin iç/dış paydaşları ve güvenlik güçleriyle birlikte bütüncül bir politika oluşturması, öğrencilerin, çalışanların ve toplumun şiddet eylemlerinden korunması ve toplumsal bilinç kazandırılması amacıyla akademik çalışmalar, projeler yürütülmesi kararlaştırıldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Şiddete maruz kalan öğrenci ya da çalışanlara psikolojik ve sosyal bakımdan her türlü desteği vereceğiz” dedi.